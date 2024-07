Por pouco o ônibus não invadiu a garagem de uma residência - Divulgação/Reprodução rede social

Mangaratiba - Um ônibus escolar da prefeitura de Mangaratiba, na costa verde, perdeu o freio em uma descida conhecida como condomínio Fazenda Muriqui, atingiu dois carros e parou em um poste, por pouco não invadiu uma garagem. Segundo nota da Prefeitura, não havia crianças no veículo e o motorista nada sofreu.

"Não havia estudantes no momento da batida, apenas o motorista que não se feriu. A colisão foi causada após o ônibus perder o freio em uma descida, quando desviava do acidente ocorrido na Rodovia Rio Santos. Os procedimentos para a retirada do veículo escolar do local do acidente já estão sendo realizadas. Neste momento o trânsito na descida do Condomínio Fazenda Muriqui está sendo realizado em siga e pare".

A descida do condomínio Fazenda Muriqui, foi a rota utilizada pelos motoristas para o acesso ao município. Um dos veículos atingidos pelo ônibus ficou com a lateral amassada. Já o segundo ( vermelho) foi jogado ao meio fio, ficando com as rodas suspensas. A motorista conseguiu sair do veículo antes de ser atingido pelo ônibus. Nervosa ela gravou um vídeo na rede social, relatando o fato e tranquilizando a família e a população, de que no ônibus não havia estudantes e não houve feridos, apenas danos materiais.