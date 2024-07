Moto roubada em Santa Cruz, foi recuperada pela PM em Mangaratiba - Divulgação/PM

Moto roubada em Santa Cruz, foi recuperada pela PM em MangaratibaDivulgação/PM

Publicado 15/07/2024 11:02

Mangaratiba - Na abordagem dos policiais militares do 33º BPM, um motociclista foi preso, nesse final de semana, no bairro de Cantagalo, em Mangaratiba, na costa verde ( divisa com a cidade de Angra dos Reis). O homem suspeito estava em uma moto roubada, que foi recuperada pelos agentes.

Segundo a Polícia Militar, o veículo foi abordado em blitz realizada no bairro, para coibir infrações no trânsito e apreender veículos roubados. Uma pesquisa ao sistema, foi constatado que a moto havia sido furtada, em Santa Cruz. O veículo foi apreendido e o condutor, preso por roubo, encaminhados à 165ª DP (Mangaratiba), onde a ocorrência foi registrada. O detento está à disposição da Justiça.