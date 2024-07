Pescado apreendido em Mangaratiba - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 11/07/2024 11:58

Mangaratiba - Uma tonelada de peixe da espécie Tainha, foi apreendida em Mangaratiba, pela Polícia Ambiental, nesta semana (9). O pescado foi doado para instituições na cidade do sul do estado, em Volta Redonda.

A apreensão foi por conta do período de defeso, época de reprodução da espécie, por determinação do Governo Federal, por meio do MPA (Ministério da Pesca e Aquicultura), que proibiu a pesca artesanal. A captura, venda e comercialização está totalmente proibida. O proprietário da embarcação e da carga apreendida vai responder por infringir a Lei do Defeso. A fiscalização continua na região.