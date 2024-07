As quatro vítimas, sendo uma fatal, estavam no carro de passeio - Divulgação/Reprodução rede social

As quatro vítimas, sendo uma fatal, estavam no carro de passeioDivulgação/Reprodução rede social

Publicado 19/07/2024 11:27

Mangaratiba- Um acidente grave envolvendo um ônibus (fretado) e um carro de passeio na Rio-Santos km 445, altura do Clube Med, em Mangaratiba, costa verde, na manhã desta sexta-feira(19), deixou quatro pessoas feridas. Uma morreu no local e outra em estado grave. Estavam na ocorrência a PRF, Corpo de Bombeiros, Samu e CCR RioSP.

O acidente segundo a PRF, teria ocorrido por volta das 06h30 da manhã. O ônibus perdeu o freio, atravessou a pista e colidiu com o carro, onde estavam as quatro vítimas. O motorista não resistiu o impacto da batida e morreu na rodovia. Duas pessoas foram levadas para o hospital de Mangaratiba, em estado leves e moderado, o outro ocupante do carro em estado grave foi transferido para o HMJ, em Angra dos Reis.

O trânsito ficou interrompido, para o socorro, depois seguiu no sistema Siga e Pare pela equipe da CCR. Neste momento já segue liberado. No ônibus não houve ferido.

O tempo na região segue nublado, com nuvens carregadas, com possibilidade de chuva a qualquer hora.