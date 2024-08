O projeto Energia pra Ler vai aportar nos dias 26 a 28 no Largo Sebastião Queiroz de Almeida, última cidade da costa verde - Divulgação/Enel

Publicado 23/08/2024 10:21 | Atualizado 23/08/2024 10:21

Mangaratiba- Após percorrer as cidades da costa verde, o festival literário "Energia para Ler" encerra sua turnê no município de Mangaratiba, entre os dias 26 a 28 de agosto, no Largo Sebastião Queiroz de Almeida. Com uma programação intensa de 10 horas diárias, o evento promete ser um verdadeiro encontro de cultura, literatura e entretenimento, oferecendo teatro, saraus, cafés literários, apresentações culturais e muito mais para todos os públicos.

Conhecida por seus talentos locais, Mangaratiba será a grande protagonista do festival. Já no primeiro dia, os artistas, os "Gigantes de Mangaratiba", abrem o evento. Haverá também apresentações culturais de seis escolas municipais, bandas marciais, um bate-papo com o ator Ricky Tavares, uma apresentação da Cia de Teatro Mangará, a performance do jongo e um happy hour com o cantor Daniel Castro.

"Mangaratiba é realmente um celeiro de talentos. Antes de definirmos a programação, entramos em contato com as secretarias de Educação e Cultura, que nos receberam muito bem e apresentaram os grupos culturais e talentos locais. Em Mangaratiba, conseguiremos explorar ainda mais a riqueza cultural da cidade. O 'Energia para Ler' estará ainda mais especial aqui", comemora o produtor Flávio Valadares.

No segundo dia, os alunos das escolas municipais continuarão a brilhar. Haverá também uma apresentação cultural do Grupo Cordão de Contas com o mestre Mestiço, um sarau poético, dança e o grande espetáculo "Pedaço de Mim", estrelado pelos atores Flávio Valadares e Rodrigo Lobo, em homenagem aos 80 anos de Chico Buarque.

O terceiro dia do festival será imperdível, com a participação da ex-ginasta Daniele Hypólito em um bate-papo sobre esporte e juventude. Também acontecerá a premiação do concurso "Luzes da Cidade", um grande café literário com autores da Academia Mangaratibense de Letras, e o Simpósio de Educação e Cultura no Centro Cultural Cary Cavalcanti, reunindo professores e fazedores de cultura em uma jornada transformadora para a rede municipal. A programação do simpósio será conduzida pelos professores Flávio Valadares e Rodrigo Lobo.

Todos os dias, haverá também atividades para as crianças. A artista e contadora de histórias Letícia Prado destaca a importância dessas atividades e o que elas trarão de especial para os pequenos. "Em Mangaratiba, teremos espetáculos infantis como 'Mundo Bita', 'O Circo Chegou!' e 'As Aventuras de Pinóquio'. Serão três apresentações incríveis que a criançada vai adorar. Além disso, haverá muitas brincadeiras e animações, sempre focando no desenvolvimento integral das crianças", explica Letícia.

O "Energia para Ler" é um movimento artístico e educacional que, nos últimos três anos, percorreu 25 municípios do estado do Rio de Janeiro e, este ano, se expandirá para 35 cidades. O festival é realizado pela Motivos Produções e patrocinado pelo Governo do Estado, através da Lei de Incentivo à Cultura, e pela Enel.

O festival encerra sua passagem na costa verde, mas segue para outras regiões do estado, a partir do dia 9 de setembro.