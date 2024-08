Braz Marcos da Silva Marques, escondido há cinco meses em Angra - Divulgação/reprodução rede social

Braz Marcos da Silva Marques, escondido há cinco meses em AngraDivulgação/reprodução rede social

Publicado 08/08/2024 22:06

Mangaratiba - Uma operação do Grupo de Apoio aos Promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro (GAP/MPRJ), de Mangaratiba, prendeu na tarde desta quinta feira (8), em uma casa em Angra dos Reis, Braz Marcos da Silva Marques, ex- secretário de Administração da cidade de Mangaratiba na costa verde; sobre a acusação de violência doméstica e estupro de vulnerável. O então secretário estava foragido há cinco meses. Ele foi encaminhado à 166ª DP, (Angra)e em seguida, à cadeia pública de Volta Redonda.



Braz Marcos teve a prisão decretada pela Justiça em fevereiro deste ano, depois de descumprir medidas protetivas contra as vítimas e autoras da denúncia contra ele. O ex- agente público foi encontrado em uma casa, após um trabalho de inteligência do GAP de Mangaratiba, que descobriu seu paradeiro.



Todo levantamento minucioso sobre o acusado foi apresentado à promotoria, que solicitou à Justiça para que fosse expedido um mandado de busca. O pedido foi aceito e a prisão preventiva expedida pelo juiz Richard Robert Fairclough, do Juizado Especial Adjunto Criminal da Comarca de Mangaratiba. De posse do mandado de prisão e das informações, apuradas, Braz finalmente foi localizado e encaminhado aos sistema carcerário.

Além de ser investigado por violência doméstica e estupro de vulnerável, Braz Marcos já respondeu a vários processos, inclusive por abuso de poder, segundo a investigação.

Após a denúncia vir à tona, no dia 28 do mesmo mês, o prefeito de Mangaratiba, Alan Campos da Costa, o Alan Bombeiro, exonerou Braz das suas funções. Em nota à imprensa, na ocasião, a prefeitura disse que Braz já havia sido desligado do cargo de Secretário de Administração e que o mandado de prisão não tinha qualquer relação com sua atuação na gestão municipal. "A decisão judicial corresponde a um processo de cunho pessoal e, por isso, a prefeitura não vai se manifestar sobre o assunto". Nossa reportagem aguarda um posicionamento oficial do executivo sobre o caso.