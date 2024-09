Turma do Programa de Preparação para o Mercado de Trabalho de 2023 - Divulgação/ Rui Okada.

Publicado 17/09/2024 10:20

Mangaratiba- Moradores do município de Mangaratiba, na Costa Verde, terão a oportunidade de se inscrever nos cursos gratuitos de iniciação profissional em Assistente de Marketing Digital e em Empreendedorismo e Inovação. A qualificação é oferecida pela Vale em parceria com o Senai. Ao todo, são 50 vagas (25 para cada curso) e as inscrições podem ser feitas nesta terça-feira,( 17) e quarta-feira (18).



A iniciativa faz parte do Programa de Preparação para o Mercado de Trabalho (PPMT), que tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento das comunidades, inclusão e acesso das pessoas às condições de empregabilidade e renda nos territórios de atuação da Vale no Brasil. Para se inscrever no curso de Assistente de Marketing Digital, é necessário ter mais de 18 anos, morar em Mangaratiba e ter a partir do 1º ano do Ensino Médio. Já para o curso de Empreendedorismo e Inovação, a exigência é ter, no mínimo o 7º ano do Ensino Fundamental.



“Estamos entusiasmados em oferecer aos moradores de Mangaratiba a oportunidade de se qualificar profissionalmente por meio de cursos gratuitos. Acreditamos que a educação e o desenvolvimento de habilidades são fundamentais para o crescimento pessoal e profissional, e esta iniciativa, em parceria com o Senai, reflete nosso compromisso com a comunidade e o futuro do trabalho na região”, afirma Vitor Libanio, gerente de Sustentabilidade da Vale.



As aulas serão presenciais na Escola Municipal Coronel Moreira da Silva e realizadas de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h. No curso de Assistente de Marketing Digital, os alunos poderão aprender sobre como montar uma estratégia, planejar campanhas, identificar e mapear a navegação do usuário e criar conteúdos para mídias sociais. Já os alunos que optarem pelo Empreendedorismo e Inovação terão noções sobre como despertar o interesse profissional do estudante pelas áreas, por meio do desenvolvimento de projetos que favoreçam o trabalho dentro dos conceitos de inovação, criatividade e empreendedorismo. A Vale reforça que não há relação entre a qualificação e a contratação de mão de obra pela empresa.



Como se inscrever

Inscrições: dias 17 e 18 de setembro, das 14h às 20h (conforme senhas disponibilizadas)

Local de inscrição: Escola Municipal Coronel Moreira da Silva (Rua Nilo Peçanha, 162 – Centro, Mangaratiba – RJ).



Documentos necessários:

• Original do documento oficial de identificação com foto (RG ou CNH);

• Original do CPF;

• Comprovante de residência;

• Comprovante de escolaridade;

• E-mail pessoal válido.

• Em caso de pessoa com deficiência (PcD), especificar a deficiência no ato da realização de sua inscrição por meio do laudo médico atualizado, visando sua inclusão 4.3.7. A caracterização enquanto pessoa com deficiência não é garantia de reserva de vaga e de favorecimento no processo classificatório, conforme prevê a legislação vigente (13.146/15).



Previsão de início das aulas: 30 de setembro de 2024.