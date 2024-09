Defesa Civil vai coordenar o gabinete de crise pelos próximos 90 dias como determina o decreto municipal - Divulgação

Publicado 12/09/2024 10:40

Angra dos Reis - O prefeito de Mangaratiba/RJ, Alan Bombeiro, decretou, nessa quarta-feira(11) "Situação de Emergência na cidade da costa verde. Um gabinete de crise foi instituído conjuntamente para tentar garantir o abastecimento básico e a prestação de serviços essenciais para a população".

Segundo a prefeitura a decisão é em decorrência da severa estiagem que atinge a cidade da costa verde, diminuindo o volume dos reservatórios de captação de água que atendem as comunidades. A medida valerá inicialmente pelo prazo de 90 dias. Neste período, o Gabinete de Gerenciamento de Crise e de Avaliação de Danos (GGCAD), ficará sob a coordenação da Secretaria Municipal de Defesa Civil, e terá como membros secretarias municipais e a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE), tem por objetivo adotar ações de resposta à situação de emergência.

"O GGCAD ficará responsável pela execução do plano municipal de contingenciamento de desastres, e mediante o agravamento da crise hídrica, poderá realizar a contratação emergencial de serviços e/ou insumos necessários à mitigação do evento, com o intuito assegurar a distribuição ou reserva de água para atender às demandas, bem como, o licenciamento ou autorização ambiental emergencial para a captação de recursos hídricos".

O decreto em vigor nesta quarta-feira, 11 de setembro, pode ser conferido no Diário Oficial do Município.