Mensagem nos pórticos da costa verde, Angra, Paraty, Mangaratiba e Itaguaí anunciam nova tarifa, domingoDivulgação/reprodução rede social

Publicado 31/08/2024 13:00

Mangaratiba- A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), autorizou novos reajustes nas tarifas de pedágio, na Rio-Santos, a partir deste domingo (1º). Na costa verde, nos pórticos pelo sistema free flow, os motoristas já vão sentir no bolso o novo aumento. A deliberação nº 402, foi publicada no Diário Oficial da União do dia 26 de agosto de 2024.

Os novos valores para carros de passeio durante a semana sobem de R$ 4,60 para R$ 4,70 e finais de semana e feriados prolongados de R$ 7,60 para R$ 7,90 e serão cobrados a partir da zero hora do dia 1º de setembro,(domingo), nos pórticos do free flow em Paraty, Mangaratiba e Itaguaí. Já as motocicletas, motonetas, triciclos, bicicletas, ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo de Bombeiros são isentos do pagamento da tarifa nas duas rodovias. Para veículos comerciais, a tarifa é multiplicada pelo número de eixos.