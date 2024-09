Decisão da Justiça de suspender a taxa de pedágio no km 477aos moradores de Mangaratiba - Divulgação/Raphael Cendon

Publicado 07/09/2024 12:02

Mangaratiba - A Justiça Federal concedeu aos moradores de Mangaratiba, nessa sexta-feira, (6), a isenção provisória do pagamento de pedágio do sistema free flow, instalado na rodovia Rio-Santos, no km 477. O pórtico localizado aproximadamente 8 quilômetros do limite intermunicipal que divide Mangaratiba e Angra dos Reis. Os moradores e autoridades políticas, vêm se manifestando contrária a cobrança desde o início do ano, com protestos na rodovia e ações judiciais.

Isenção Pedágio Divulgação/Raphael Cendon

Na decisão judicial pesou o direito de ir e vir dos motoristas que moram do outro lado da rodovia e precisam acessar o centro da cidade e os serviços públicos, como saúde, educação, administração pública, comércio, entre outros, e passam pela praça de cobrança. Não há outra alternativa de acesso a não ser pagar o pedágio.

Manifestações contra o pedágio em Mangaratiba Divulgação/Arquivo

Contentes com a vitória, ainda que provisória, os moradores aguardam uma decisão definitiva, incluindo a isenção das multas por divisa de pedágio, cobradas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que autorizou a partir do dia primeiro de setembro aumento da tarifa de pedágio nas rodovias sob a concessão da CCR Rio SP. A deliberação nº 402, foi publicada no Diário Oficial da União, do dia 26 de agosto de 2024.

Os novos valores para carros de passeio durante a semana sobem de R$ 4,60 para R$ 4,70 e nos finais de semana e feriados prolongados de R$ 7,60 para R$7,90.