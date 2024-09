Luiz Cláudio ( Republicanos) candidato a prefeito de Mangaratiba - Divulgação/ Assessoria Candidato

Publicado 14/09/2024 13:27

Mangaratiba - O município de Mangaratiba na costa verde do estado tem 41.220 habitantes segundo censo do IBGE e um orçamento de R$ 581.781.208,29. A cidade é um dos destinos turísticos para quem quer descansar da agitação do dia a dia das grandes capitais. Com uma característica peculiar, Mangaratiba é cercada pelo verde da montanha e azul do mar, agrega grandes valores na sua cultura, e concentra um cenário que atrai grandes personalidades da nossa sociedade, seja para explorar o turismo, ou para moradia, dentre outras atividades que a cidade, com uma população flutuante, oferece.

Na alta temporada Mangaratiba recebe muitos visitantes, sua localização entre os dois maiores centros econômicos do país, Rio de Janeiro e São Paulo, é propícia para rota do turismo. É nesta época que os problemas de infraestrutura são mais visíveis. Segundo a população falta: saneamento básico, água, energia elétrica, segurança pública, e a criação de um projeto que amenize os impactos com os desastres naturais, ocorridos no verão.

Na disputa pela prefeitura concorrem as eleições do dia seis de outubro deste ano, dois candidatos, entre eles o deputado estadual, licenciado, Luiz Cláudio (Republicanos) que tem na sua chapa seu vice, Lucas Venito (PL) e para a Câmara Municipal estão na disputa 219 candidatos.

Entre as propostas do candidato Luiz Cláudio estão: a instalação de uma policlínica, para atendimento de alta complexidade, uma educação integral no sistema bilingue, parcerias com o governo federal para oferecer cursos técnicos e profissionalizantes voltados para as demandas do mercado de trabalho, especialmente, nas áreas de turismo, construção naval, dentre outros serviços de fortalecimento do setor, além da parceria com o Estado para criação do Grupamento de Apoio ao Turista (GAT), e a “criação do Centro de Apoio e Desenvolvimento do Turismo (CADT) , com o fortalecimento do ecoturismo”. Para saber com detalhes essas e outras ações do candidato à prefeitura de Mangaratiba, nós conversamos com Luiz Cláudio (Republicanos).

Entrevista

Saúde

O Dia - Como o candidato avalia a saúde no município? O que precisa ser mudado para garantir um atendimento de qualidade à população?



Luiz Cláudio - "A saúde em Mangaratiba precisa de uma reestruturação profunda para garantir um atendimento de qualidade e acessível a todos os cidadãos. Nosso plano de governo prevê um novo hospital, a reforma e ampliação de todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e das Estratégias de Saúde da Família (ESF), bem como a criação de uma policlínica municipal para fortalecer os serviços de média e alta complexidade. Além disso, vamos ampliar o número de especialidades médicas disponíveis e implementar um centro de imagem de última geração. Com essas ações, nossa meta é atingir 100% de cobertura em atenção básica, garantindo que todos os cidadãos tenham acesso a serviços preventivos e de promoção da saúde. Para modernizar ainda mais o atendimento, informatizaremos as unidades com o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), permitindo um atendimento mais eficiente e integrado."



Educação

O Dia- Estado do Rio, como um todo, o que inclui os municípios, a Educação está sempre abaixo do índice estabelecido pelo Ideb, que avalia só duas disciplinas, considerando uma das piores do país. Como mudar essa realidade, em Mangaratiba?



Luiz Cláudio - "Para melhorar a educação em Mangaratiba, vamos investir na reestruturação da rede municipal de ensino, garantindo mais vagas e a otimização dos recursos. A educação em tempo integral é uma prioridade, pois oferece mais oportunidades de aprendizagem e proteção aos jovens. Além disso, introduziremos escolas bilíngues e o ensino de robótica para preparar os alunos para os desafios do futuro. A valorização dos profissionais da educação também é fundamental, e vamos garantir condições dignas de trabalho para que possam desempenhar suas funções com excelência. Adicionalmente, implementaremos programas de formação continuada para professores, focados em metodologias inovadoras e tecnologias educacionais, com o objetivo de elevar o nível de ensino e melhorar os índices de desempenho."



Emprego e Qualificação Profissional

O Dia - Qual o plano de governo para geração de emprego e renda para atender a população, principalmente, os jovens? Buscar parcerias com governos, iniciativa privada, seria uma solução? como seria na prática?



Luiz Cláudio - "Nosso plano de governo reconhece a importância da qualificação profissional para os jovens de Mangaratiba. Vamos promover parcerias com a FAETEC e o governo federal para oferecer cursos técnicos e profissionalizantes voltados para as demandas do mercado de trabalho, especialmente nas áreas de turismo, construção naval e serviços. Além disso, vamos fomentar o microcrédito produtivo orientado, apoiando pequenos empreendedores e cooperativas, e investir no comércio local como gerador de empregos. Detalharemos o investimento necessário para essas iniciativas e fortaleceremos parcerias com a iniciativa privada, criando programas de estágio e aprendizagem vinculados às necessidades do mercado local e regional."



Segurança

O Dia - Como garantir uma Mangaratiba mais segura para visitantes e a população? Cobrar mais do Estado será uma solução? E a contrapartida do município?



Luiz Cláudio - "A segurança é uma prioridade para nós. Vamos criar o Grupamento de Apoio ao Turista (GAT) dentro da Guarda Municipal para melhorar a segurança dos visitantes e da população. Além disso, nossa gestão vai trabalhar em conjunto com o governo estadual para fortalecer as ações de policiamento, mas também assumiremos nossa responsabilidade ao investir em programas de prevenção, como o fortalecimento das atividades esportivas e culturais, que são fundamentais para a inclusão social e a promoção da paz. Vamos também implementar um sistema de monitoramento com câmeras de segurança nos principais pontos turísticos e áreas de grande circulação, em parceria com a iniciativa privada e o Estado."



Turismo

O Dia - Como garantir o crescimento do turismo, um setor que reflete na economia do município, e atender de forma segura e com qualidade os nossos visitantes?



Luiz Cláudio - "Para garantir o crescimento do turismo em Mangaratiba, vamos reestruturar toda a cadeia produtiva do turismo, promovendo a cidade como um destino turístico de lazer e negócios. A criação do Centro de Apoio e Desenvolvimento do Turismo (CADT), o fortalecimento do ecoturismo e a implementação de um plano de marketing turístico são algumas das ações previstas. Além disso, vamos garantir a segurança dos visitantes com a criação do GAT e melhorar a sinalização turística e a infraestrutura dos pontos turísticos. Vamos revitalizar todas as orlas dos distritos, deixando-as mais atrativas para os turistas que frequentam a nossa cidade. Também adotaremos um selo de qualidade para os serviços turísticos, que garantirá a excelência no atendimento e na segurança dos visitantes, fortalecendo a imagem de Mangaratiba como um destino turístico de referência."



O Dia – Pelos próximos quatro anos, caso seja eleito, o que os eleitores podem esperar do candidato?

Luiz Cláudio - "Em quatro anos, os eleitores podem esperar um município mais estruturado, com serviços públicos eficientes e uma qualidade de vida elevada. Vamos concluir obras essenciais, como a construção do Cais Público, a policlínica municipal, a reestruturação da rede de saúde e educação, e a revitalização dos principais pontos turísticos. Não deixaremos pendências para o próximo governo, pois nosso compromisso é com uma gestão eficiente e transparente, que entregará todos os projetos propostos dentro do prazo. Além disso, reforçamos nosso compromisso com a transparência e a prestação de contas, garantindo que a população acompanhe de perto a execução do plano de governo, e que nenhum projeto importante seja deixado inacabado."