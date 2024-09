Os presos foram encaminhados a delegacia de Mangaratiba - Divulgação/Polícia CIvil

Publicado 27/09/2024 01:50

Mangaratiba- Thaís Soares Machado (27) foi presa pelos policiais do 33º BPM, nesta semana, em Conceição de Jacareí, Mangaratiba na costa verde do Estado. Ela estava evadida do sistema prisional desde 31 de dezembro de 2023. A mulher acusada de tráfico de drogas teria sido presa no último dia 21, solta e foi novamente recapturada dia 24.

Segundo informações da polícia ela estaria a procura de uma casa para alugar na companhia de mais duas pessoas, quando foi abordada pelos agentes, em patrulhamento. " O objetivo do grupo era instalar uma boca de fumo na localidade".

A reação do trio, quando deparou com a viatura da polícia militar era de nervosismo, levantando suspeita. Na abordagem ela teria dado um nome falso. Eles foram encaminhados à delegacia onde foi constatado, que a mulher se tratava de uma foragida procurada pela polícia.

Além do crime de assalto, Thaís é acusada de tráfico de drogas e furto qualificado. Os presos foram levados para 165ª DP e estão à disposição da Justiça. A foragida e os comparsas serão encaminhados ao sistema prisional no estado