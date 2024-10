A simulação acontece no Km 433 da Rio-Santos em Mangaratiba - Divulgação/ CCR

Publicado 10/10/2024 23:08

Mangaratiba - A CCR RioSP realiza na próxima quarta-feira, (16), o primeiro simulado de atendimento de múltiplas vítimas e produtos perigosos, no km 433 da rodovia Rio-Santos, pista sentido São Paulo, em Mangaratiba, na costa verde. Ao todo, cerca de 100 profissionais estarão envolvidos na operação e mais de 25 veículos operacionais. O teste está previsto para começar às 10h.



O treinamento contará com a participação de diversos órgãos, entre eles, Prefeitura Municipal de Mangaratiba, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, SAMU, Defesa Civil, Guarda Municipal, Ibama, Ambipar, além das equipes de Operação, Inspeção e Atendimento Pré-Hospitalar (APH) da CCR RioSP.



O objetivo da atividade é promover a integração das diversas equipes para resposta às emergências e validar os protocolos utilizados em ocorrências de grandes proporções.



Na atividade simulada, um veículo utilitário, que seguia pela rodovia em alta velocidade, perde o controle da direção, colide na traseira de uma carreta que transporta produto perigoso (hipoclorito de sódio) e para na contramão da rodovia.



Na sequência, um motociclista que seguia no sentido contrário não consegue desviar a tempo e colide contra o carro. Um terceiro veículo que trafegava logo atrás da moto não consegue frear em tempo hábil e colide frontalmente contra o veículo utilitário que está parado no contrafluxo.



Após a colisão, o motorista da carreta percebe que há vazamento do produto perigoso e estaciona o veículo para realizar os procedimentos de segurança.



No total, a ocorrência terá dez vítimas, sendo uma fatal. Ao ser acionado, o Centro de Controle Operacional da CCR RioSP, mobiliza as equipes de socorro, inspeção e de combate a incêndio da base operacional de Mangaratiba. Também informa a Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e demais órgãos.