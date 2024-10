Corpo de Bombeiros entra na unidade, com incêndio já controlado, onde pacientes e funcionários aguardavam do lado de fora - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 12/10/2024 01:07 | Atualizado 12/10/2024 01:08

Mangaratiba - Susto para os funcionários e pacientes do hospital Victor de Souza Breves, em Mangaratiba, na costa verde do estado. Em uma das salas do hospital um princípio de incêndio foi detectado pelos funcionários nesta quase madrugada de sábado,( 12) um pouco antes da meia noite. O desespero tomou conta da equipe de plantão, que além de acionar o Corpo de Bombeiros, conseguiu evacuar alguns pacientes do interior da unidade. Segundo informações de populares ninguém ficou ferido e o incêndio foi controlado com a chegada do Corpo de Bombeiros, no local.

Uma perícia técnica será necessária para saber as causas do princípio de incêndio, mas segundo os funcionários pode ter origem no aparelho de ar condicionado, já que a fumaça detectada saía do aparelho.

Nossa reportagem está em contato com o hospital para saber oficialmente detalhes do ocorrido.