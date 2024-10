Luiz Cláudio deixa Alerj para ser prefeito de Mangaratiba, eleito em outubro com com um pouco mais de 50% do votos válidos - Divulgação/assessoria

Luiz Cláudio deixa Alerj para ser prefeito de Mangaratiba, eleito em outubro com com um pouco mais de 50% do votos válidosDivulgação/assessoria

Publicado 17/10/2024 16:50

Mangaratiba - Uma gestão com ouvidos abertos às comunidades. É assim que o novo prefeito de Mangaratiba, na costa verde, Luiz Cláudio, Republicanos, eleito em outubro, pretende comandar a prefeitura da cidade. Ele acredita que com apoio da base de governo na Câmara, onde dez vereadores foram eleitos, não terá dificuldades de aprovar projetos que passarem pelo plenário, e que vão beneficiar os mais de 45 mil habitantes da cidade. Uma nova política de saneamento básico, pode ser a solução para os grandes problemas de água e esgoto enfrentados, hoje, pelos moradores. Investimentos urgentes para melhorar a saúde e a segurança.

Outra ação imediata do novo prefeito é criar uma Subsecretaria de Mudanças Climáticas, para dar resposta rápida à população em caso de eventuais desastres naturais ocorridos com as fortes chuvas de verão. O Dia foi conversar com o prefeito eleito, Luiz Cláudio, dos Republicanos, que deu detalhes da sua estratégia de governo para tornar Mangaratiba uma cidade desenvolvida, segura e com foco no bem estar da população.

Entrevista

O Dia - Como o senhor avalia o resultado das eleições, uma diferença pequena do segundo candidato, (50,18) e (49,82%) dos votos válidos?



Luiz Cláudio - "Essa foi uma eleição bastante disputada, o que reflete a diversidade de opiniões e visões que nossa população tem sobre o futuro de Mangaratiba. Respeito e valorizo o resultado, pois ele mostra que precisamos unir a cidade em torno de um projeto sólido de desenvolvimento, capaz de trazer mais oportunidades e qualidade de vida para todos. Agora, o mais importante é deixar as divisões para trás e trabalhar em conjunto para o bem da nossa cidade, buscando sempre o diálogo e a cooperação."



O Dia - Uma Câmara, cuja maioria (7 vereadores eleitos) base de governo. Isso favorece uma boa administração, qual a expectativa?



Luiz Cláudio -"Na verdade são dez vereadores eleitos que estarão na base do governo. Acredito que essa composição da Câmara vai nos ajudar a colocar em prática muitas das propostas que apresentamos durante a campanha. Mas quero ter um bom diálogo com todos os vereadores. Isso é essencial para fazer as mudanças que Mangaratiba precisa, principalmente na área de infraestrutura, saúde e turismo. Vamos trabalhar juntos para criar uma cidade mais integrada e preparada para o futuro, mantendo sempre a transparência e o compromisso com o interesse público."



O Dia - Como o senhor vai administrar Mangaratiba?



Luiz Cláudio - "Vamos adotar uma gestão participativa, ouvindo a população e levando em conta as necessidades reais de cada distrito e comunidade. Nossa administração será focada na eficiência, sempre buscando alternativas inovadoras para melhorar os serviços públicos. A criação de uma Fundação Municipal de Saúde e a reestruturação da mobilidade urbana são exemplos de projetos que terão um impacto direto na qualidade de vida das pessoas. Vamos priorizar ações concretas para resolver os problemas do dia a dia e fazer Mangaratiba crescer de maneira sustentável."



O Dia - No dia 1º de janeiro, qual a primeira ação do senhor à frente da prefeitura?



Luiz Cláudio - "A primeira ação será uma reunião de trabalho com toda a equipe de secretários e gestores para alinhar o plano de ação para os primeiros 100 dias de governo. Também vamos começar de imediato uma revisão do Plano de Saneamento Básico, focando na questão do tratamento de esgoto e no abastecimento de água, que são problemas graves para a nossa cidade. Quero que o povo de Mangaratiba veja desde o primeiro dia que estamos comprometidos em fazer as mudanças necessárias."



O Dia - Sabemos que o mês de posse é um mês em que a região da Costa Verde registra altos índices pluviométricos, resultando em tragédias e inundações. Como o senhor pretende administrar de forma que a cidade não sofra grandes impactos?



Luiz Cláudio - "Temos plena consciência dos riscos trazidos pelas chuvas, especialmente no verão. Para enfrentar esses desafios, vamos criar uma Subsecretaria de Mudanças Climáticas, que terá a missão de monitorar e prevenir os impactos das variações climáticas na nossa cidade. Essa nova subsecretaria vai trabalhar diretamente com a Defesa Civil e outras secretarias para reforçar os sistemas de monitoramento e alerta de desastres naturais, além de planejar obras preventivas nas áreas de risco. Planejamos realizar obras emergenciais nas áreas mais vulneráveis e garantir que a cidade tenha um plano de resposta ágil e eficiente para qualquer situação. A proteção das nossas encostas e a drenagem pluvial serão prioridades desde o início do mandato."



O Dia - A população pode esperar do prefeito Luiz Cláudio nos próximos quatro anos (2025-2028), o quê?



Luiz Cláudio - "A população pode esperar muito trabalho e dedicação. Nossa gestão será marcada por obras estruturantes, como a reforma da orla da Praia do Saco, a construção de estações de transbordo e a melhoria do transporte municipal, além da valorização do turismo e da cultura local. Vamos também focar no desenvolvimento social, com a criação de Casas de Convivência para idosos e melhorias no atendimento à saúde. Tudo isso com o objetivo de fazer de Mangaratiba uma cidade mais justa, próspera e preparada para o futuro."