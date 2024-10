Mangaratiba - A CCR RioSP informa que em virtude das chuvas intensas das últimas 24h será preciso efetuar a interdição da rodovia Rio-Santos, entre os km 455 e 428 na altura de Muriqui, em Mangaratiba, na costa verde. O fechamento faz parte do procedimento de segurança viária da concessionária, por se tratar de um trecho onde há taludes - terreno inclinado que serve para dar sustentação e estabilidade ao solo próximo de um platô.



"A medida é temporária e terá início a partir das 0h deste sábado, (19). A ação tem o apoio da Polícia Rodoviária Federal, da Defesa Civil e o objetivo é preservar a vida dos motoristas, evitando ocorrências na rodovia". A chuva continua na região da costa verde.

Uma vistoria está marcada para as primeiras horas da manhã deste domingo, (20), para avaliar a liberação do tráfego no trecho interditado.A orientação é que o motorista evite trafegar pela rodovia e, em caso de emergência, pare num posto de serviço ou em uma das cidades próximas à rodovia. Outra opção de rota, para acessar a costa verde é pela RJ 155, passando pela Dutra, a viagem será mais longa.Para mais informações sobre as condições de tráfego, acesse os canais de comunicação da Concessionária:Chatbot (WhatsApp): (11) 2795-2238Disque CCR RioSP: 0800 017 3536App CCR Rodovias – CCR RioSPSite: www.ccrriosp.com.br