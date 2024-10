Carro no fundo, frente totalmente destruída e motorista em estado gravíssimo - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 19/10/2024 18:54 | Atualizado 19/10/2024 19:20

Mangaratiba - A chuva persistente que cai nas cidades da costa verde, desde o início da tarde, deste sábado (19), tem trazido transtornos para os motoristas que trafegam pela Rio-Santos entre Mangaratiba e Paraty. Dois acidentes foram registrados. Um deles com óbitos e vítima grave na altura de Tarituba e outro em Mangaratiba, com cinco vítimas moderadas, ainda pouco, por volta das 17h.

Em Mangaratiba foi a queda de um automóvel, no km 439 da BR 101, na altura da Fazenda Iguaíba. Quatro vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e CCR, e levadas para o hospital da cidade, em estado moderado. Entre as vítimas, dois masculinos adultos e um casal adulto. O hospital não deu detalhes do estado de saúde das vítimas.

Van tombada na Rio-Santos em Mangaratiba Divulgação/reprodução rede social

No início da noite, mais um acidente na altura de Mangaratiba. Uma van de locação, só com o motorista, perdeu o controle, na pista escorregadia e tombou no km 434, próximo ao trevo do Guiti. O motorista com ferimentos leves foi socorrido e encaminhado ao hospital da cidade. Uma das pistas interditadas, deixou o trânsito lento. A PRF e CCR estão no local.

Outro acidente foi registrado na Rio-Santos, na altura de Tarituba, próximo a Paraty. A colisão foi entre um caminhão de peixe e um carro de passeio. Com impacto o veículo menor teve a frente e lateral do motorista totalmente destruídas. O motorista e o carona do carro foram lançados para fora do veículo e não resistiram. Os dois ocupantes do caminhão foram socorridos, um deles, em estado gravíssimo, foi levado pelos Bombeiros para o hospital.

Quem for trafegar pela Rio-Santos sentido costa verde, redobre a atenção, pois durante a noite com a chuva que continua caindo na cidade, dificulta a visibilidade do motorista. Respeitar o limite de velocidade e evitar ultrapassagens perigosas, podem evitar acidentes.