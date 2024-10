Manifestação na altura de Mangaratiba na tarde deste sábado, agora a noite segue normal - Divulgação/Reprodução rede social

Publicado 26/10/2024 20:06

Mangaratiba- Os moradores de Mangaratiba, na costa verde do estado, realizaram neste sábado uma manifestação na rodovia Rio-Santos. As duas vias de acesso Angra/Rio, foram bloqueadas. Os manifestantes atearam fogo em pneus e objetos, provocando uma cortina de fumaça negra que invadiu a pista.

A população protestava contra a falta de energia elétrica. O problema se arrasta desde a última quinta-feira,(24), quando as cidades da costa verde foram atingidas com a tempestade tropical. Os ventos fortes derrubaram árvores que atingiram a rede de alta tensão, provocando a falta de energia.

Segundo nota da Enel, responsável pelo abastecimento de energia, as equipes estão em campo e foram acrescidas do número de funcionários, para restabelecerem o quanto antes o fornecimento em todas as localidades, atingidas pelo temporal.