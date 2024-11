Servidores de Mangaratiba participam de curso em Brasília - Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Publicado 04/11/2024 16:50

Mangaratiba - A Prefeitura de Mangaratiba, na costa verde, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SMCTI), esteve participando da Semana da Inovação, na Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), em Brasília. O encontro reuniu gestores e especialistas de todo o país para debater novas formas de atender ao cidadão por meio da inovação no serviço público.

“A Semana da Inovação uma oportunidade valiosa para trocarmos experiências, conhecermos as melhores práticas em gestão pública, além de apresentarmos nossos projetos voltados a promover o desenvolvimento tecnológico e a transformação digital no município. Mangaratiba, com o apoio do SEBRAE-RJ, da Secretaria de Transformação Digital do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, tem avançado bastante no setor”, destacou Vinícius Peres, Diretor de Infraestrutura da SMCTI.

Durante a participação de Mangaratiba no evento, na última semana (29), o município aproveitou para fechar parcerias e acordos de cooperação com os setores de inovação do Estado do Rio de Janeiro e do Governo Federal, além de integrar o painel "Um Governo Digital para Todos, Fazendo a Diferença em Estados e Municípios".

Vale lembrar que a Prefeitura de Mangaratiba tem se destacado na implementação de soluções inovadoras para a gestão pública, com foco na modernização e digitalização dos serviços oferecidos à população. Alguns exemplos são a adesão do município a Rede Nacional de Governo Digital (RedeGov.br), ao Programa RJ DIGITAL Municípios e a elaboração do plano estratégico de Governo Digital 2025.

Ainda no encontro, a Coordenadora de Inovação em Governos e Articulação Institucional do SEBRAE-RJ, Juliana Lohmann, ressaltou as iniciativas de Mangaratiba.

“Estamos trabalhando a parceria do município com o SEBRAE há alguns meses e é muito bom ver Mangaratiba neste evento, se desenvolvendo no campo da inovação, buscando políticas públicas e aderindo as soluções de estratégia digital para melhorar a qualidade dos seus serviços. A inovação auxilia não só o próprio poder público, mas também, a população e o desenvolvimento do ambiente de negócios das micro e pequenas empresas da cidade”, disse.