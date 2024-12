A reunião foi no Terminal da Vale na Ilha Guaíba - Divulgação/PAM

Publicado 10/12/2024 21:37

Mangaratiba - Aconteceu nesta terça-feira (10) mais uma reunião do Grupo de Trabalho do Plano de Auxílio Mútuo da Costa Verde (PAM), no Terminal da Vale na Ilha Guaíba, em Mangaratiba/RJ, e teve como objetivo finalizar os trabalhos de 2024 e iniciar o planejamento de ações para 2025.

A comissão que compõe o PAM atualizou seu plano de comunicação, elaborou a agenda de reuniões para 2025, bem como, alinhou as atividades e ações que serão adotadas no verão, época em que a região registra um maior número de eventos adversos e desastres.

Estiveram presentes o Secretário de Defesa Civil de Mangaratiba e Coordenador do PAM da Costa Verde, Cel. Rogério Escarani, agentes das Defesas Civis de Paraty, Mangaratiba e Angra dos Reis, do Corpo de Bombeiros, e da Polícia Civil, além de representantes da Vale, ICN, Nuclep, CSN, Brasfels, BR Marinas, Marinas GREEN COAST e Costabella, TEBIG/Petrobrás e Viação JH de Paula.

Sobre o PAM

O PAM (Plano de Auxílio Mútuo) representa uma associação sem fins lucrativos composta por empresas privadas/públicas e órgãos públicos municipais, estadual e federal, com objetivo de atuar de forma cooperada no atendimento a uma emergência.

Por meio do PAM, empresas, órgãos públicos e instituições civis e militares se unem para compor uma força tarefa capaz de prestar atendimento rápido e adequado a qualquer ocorrência anormal, que venha acontecer nas cidades da costa verde. Seu foco é de viabilizar providências conjuntas para ajuda, socorro ou assistência de forma ágil e que garanta a diminuição de riscos e danos.