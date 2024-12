Exercício de mesa do CCCEN - Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Publicado 13/12/2024 19:08

Mangaratiba - A Secretaria de Defesa Civil de Mangaratiba participou do Exercício Simulado de Mesa, realizado pela REDEC (Regional de Defesa Civil) no Centro de Comando e Controle da Emergência Nuclear (CCCEN), em Angra dos Reis. A atividade reuniu diversas instituições e representantes do Estado e dos municípios da Costa Verde, e teve como objetivo alinhar as ações de preparação e resposta a possíveis desastres naturais.

Além de fortalecer a coordenação entre as cidades e os órgãos da região, o exercício avaliou a qualidade destas ações de resposta, desenvolveu ainda mais a capacidade dos municípios de enfrentar desafios cotidianos relacionados a desastres naturais, bem como, permitiu a troca de experiências e o aperfeiçoamento de estratégias para a reparação de possíveis incidentes.

Segundo a Defesa Civil que vem trabalhando para manter o compromisso com a segurança e bem-estar da população, investindo continuamente em capacitações e treinamentos que promovam uma gestão eficiente e integrada para a redução de riscos e impactos de desastres, além de reforçar a importância de uma atuação preventiva.