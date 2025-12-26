A polícia procura o principal suspeito o companheiro da vítima - Divulgação/Redação

Publicado 26/12/2025 09:48 | Atualizado 26/12/2025 09:52

Mangaratiba - A polícia civil investiga a morte de uma mulher de aproximadamente 28 anos, na noite desta quinta-feira, Natal (25). O corpo da vítima foi deixado por populares em frente a sede do SAMU, em Mangaratiba na costa verde do Estado. Há indícios de feminicídio.

Ainda de acordo com as informações apuradas pelo O Dia, policiais militares do 33º BPM, em Angra dos Reis, foram acionados para uma ocorrência de um corpo deixado por populares em via pública, em frente a unidade do SAMU. O corpo da vítima, uma mulher não identificada de cerca de 28 anos, apresentava perfurações de arma de fogo. A vítima já sem vida foi levada da localidade do assentamento, na Praia do Saco, em Mangaratiba, até a frente do SAMU.

As informações extraoficiais se dão conta de que o principal suspeito é o companheiro da vítima, que desapareceu do local antes da chegada dos militares. A ocorrência foi registrada na 165ª DP ( Mangaratiba) que investiga o caso. O corpo foi removido pelo Corpo de Bombeiros para o IML de Angra. O companheiro ainda não foi localizado.