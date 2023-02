Cortejo a Iemanjá em Maricá - Foto: Elsson Campos

Maricá - Com apoio da Prefeitura de Maricá, por meio da Coordenadoria de Assuntos Religiosos, a 17ª edição do Presente de Iemanjá aconteceu na quinta-feira (02/02) reunindo cerca de 100 fiéis em Cordeirinho. A homenagem, realizada por religiões de matriz africana, começou em frente à Capela de Nossa Senhora dos Navegantes, na rua 25 em Marinelandia, e percorreu em cortejo até a rua 90, onde acontece a entrega do barco para o mar.

O cortejo foi idealizado há 17 anos por Loretta Yang e Wallace Lima, que são devotos de Nossa Senhora dos Navegantes. Candomblecistas, umbandistas e simpatizantes das religiões de matrizes africanas compareceram ao local para homenagear, agradecer e fazer pedidos para Iemanjá, conhecida como a Rainha do Mar.

“Essa ação é tradicional aqui. O povo precisava deste momento para pedir paz, equilíbrio e harmonia. É sempre um momento de união e não importa a religião. O Presente de Iemanjá é uma festa, porque além de agradecer mais um ano, muitas coisas que passamos, tristezas, alegrias e muito mais, conseguimos reunir a população para curtir um show e comer uma peixada gratuita”, disse coordenadora e idealizadora da festa, Loretta Yang, que destacou a importância do evento na região e amor ao próximo.

Entre as muitas famílias presentes e que participam anualmente, a filha de Iansã, Jô Oyá, veio agradecer por mais um ano com os amigos e com a família. “Hoje é dia de agradecer e celebrar com muita felicidade e axé para todos. É abertura de fevereiro, o início das águas e estamos aqui com os amigos, irmãos para agradecer e seguir essa tradição e homenagear a Rainha do Mar”, comentou.

O evento contou ainda com diversas apresentações culturais voltadas para a cultura afro-brasileira, apresentação musical, barracas com gastronomia, artesanatos e peixada gratuita.