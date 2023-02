Homem preso por atacar pedra em funcionários do CAPS - Foto: LSM

Publicado 01/02/2023 22:46

Maricá - Agentes da Guarda Municipal prenderam nesta terça-feira (2) um homem no Centro de Maricá. O elemento foi detido porque jogou uma pedra em funcionários do CAPS (Centros de Atenção Psicossocial).



Os Centros de Atenção Psicossocial são serviços de saúde de caráter aberto e comunitário voltados aos atendimentos de pessoas com sofrimento psíquico ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras substâncias, que se encontram em situações de crise ou em processos de reabilitação psicossocial.



Segundo informações, os funcionários do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), estavam trabalhando normalmente, quando o elemento chegou descontrolado e com uma pedra na mão e atirou nos trabalhadores, rapidamente a Guarda Municipal foi até o local e prendeu o elemento que ainda estava completamente alterado.



Os agentes prenderam o meliante que foi preso e levado para a 82ª DP e em seguida encaminhado para a Central de Flagrantes.