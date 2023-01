Estação das Vermelinhas - Foto: Marcos Fabrício

Publicado 31/01/2023 15:19

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), vai inaugurar, no mês de fevereiro, mais três estações das vermelhinhas nos bairros de Itaipuaçu, São José do Imbassaí e Ponta Negra. Ao todo, serão mais 30 bicicletas à disposição de moradores e visitantes da cidade. A localização das novas estações ainda será definida e divulgada.

A estação de São José do Imbassaí será inaugurada no dia 15/02, a estação de Ponta Negra, no dia 27/02, já a de Itaipuaçu estará disponível no dia 28/02. Com isso, o sistema de bicicletas compartilhadas de Maricá passa a contar com 250 bikes. Para conferir a localização das 22 paradas disponíveis, basta acessar o aplicativo “Vermelhinhas EPT”, disponível para Android e iOS.

O presidente da EPT, Celso Haddad, disse que essas três estações são parte da extensão da mobilidade urbana, por meio de um modal mais sustentável. “Serão implantadas em Itaipuaçu, São José do Imbassaí e Ponta Negra, este último ainda não era atendido. Isso faz parte do projeto de instalação das estações em todos os quatro distritos. Isso vai permitir que mais linhas de ônibus sejam integradas às estações das bicicletas, permitindo uma maior mobilidade de todas as pessoas na cidade”, explicou Haddad.

As bicicletas vermelhinhas

O sistema gratuito de bikes compartilhadas de Maricá – as famosas “Vermelhinhas” – foi inaugurado em março de 2021. Atualmente, conta com 220 bicicletas e 22 estações nos bairros Itaipuaçu, Parque Nanci, Itapeba, Centro, Barra de Maricá e Guaratiba. A reserva é feita pelo aplicativo “Vermelhinhas EPT”, disponível nas plataformas Android e iOS.

Após fazer um cadastro, o usuário pode retirar a bicicleta na estação de sua preferência. O mesmo acontece no momento da devolução, desde que o tempo de utilização, de uma hora para dias da semana e de duas horas para sábados, domingos e feriados, seja respeitado. Em ambos os casos, uma nova reserva só poderá ser feita após intervalo de 15 minutos.