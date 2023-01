Patinação no Gelo em Maricá - Foto:Divulgação

Patinação no Gelo em MaricáFoto:Divulgação

Publicado 30/01/2023 16:32

Maricá - Curtir o verão de uma forma refrescante vai ser possível, porque a Prefeitura de Maricá promove, entre os dias 4 e 18/02, o evento de patinação "Aventuras no Gelo", em Araçatiba. O espaço tem entrada gratuita e conta com uma estrutura de 1200m², que inclui pista de patinação no gelo, arquibancada, fliperama e praça de alimentação. Em poucas horas, a atração bateu recorde pelas redes sociais da prefeitura com mais de 7,5 mil inscritos para patinar no gelo, esgotando os ingressos. Quem não conseguiu se inscrever, pode ir para assistir da arquibancada e para curtir o espaço dos jogos e a praça de alimentação, além das apresentações de patinação profissional no fim de semana de estreia. São esperadas cerca de 15 mil pessoas durante o evento realizado pela Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá).

Com objetivo de proporcionar diversão para toda a família, crianças a partir de 5 anos podem patinar no "Aventuras no Gelo", já os pequenos que tiverem entre 2 e 4 anos, podem andar na pista, em um trenó, que vai ser disponibilizado no local. Nos dois casos, é necessário agendar o horário no site do evento e chegar ao local com 45 minutos de antecedência. Além disso, é obrigatório levar a sua própria meia cano alto, para colocar os patins, caso contrário, não será possível utilizar a pista. Já os itens de segurança, como capacete com touca higiênica, joelheira e cotoveleira serão disponibilizados pela produção do evento. Menores de 12 anos devem estar acompanhados de um adulto responsável.

"Pela primeira vez em Maricá, a população vai poder aproveitar uma pista de patinação de gelo, além de outras atividades, como jogos e apresentações de espetáculos no gelo. Oferecer eventos desse porte, de graça, no município, não só é ótimo para os maricaenses, mas também contribui para o desenvolvimento, já que atrai turistas de outras cidades", afirma o presidente da Codemar, Hamilton Lacerda.

Uma ambulância e uma equipe de socorristas vão estar de prontidão para qualquer urgência durante o evento, que ainda passará por vistoria completa do Corpo de Bombeiros, respeitando todas normas de segurança. A capacidade é de aproximadamente 350 pessoas, por hora, na tenda de gelo. Sendo 50 pessoas na pista, 250 na arquibancada e 50 pessoas na área dos jogos.

Programação com espetáculos artísticos

Além de aproveitar a pista de patinação, durante o "Aventuras no Gelo", o público pode assistir apresentações artísticas de patinação, aos sábados e domingos, em dois horários: às 17h e 20h. Entre as atrações, estão os espetáculos “Princesas Encantadas no Gelo” (infantil) e “Clássicos de Hollywood” (adulto), que vão ser apresentados no fim de semana de estreia.

Formas de chegar no Aventuras no Gelo

Para quem for de carro, o evento conta com o estacionamento localizado entre o Aeroporto de Maricá e o Fórum. Já para quem preferir ir de transporte público, a linha E11 do vermelhinho – Araçatiba (via Fórum) passa em frente ao local. Também há a possibilidade de utilizar as bicicletas vermelhinhas. Pertinho do "Aventuras no Gelo" tem a Estação Fórum, com 13 bicicletas disponíveis e uma vaga livre.