Publicado 31/01/2023 12:33 | Atualizado 31/01/2023 12:33

A Prefeitura de Maricá lamenta profundamente a morte da adolescente Maria Eduarda Ramos, de apenas 16 anos, vítima de feminicídio, e se solidariza com a dor dos familiares e amigos, por esse crime tão brutal.

A Prefeitura de Maricá informa que está tomando todas as medidas necessárias para que o caso seja elucidado com rapidez pelas autoridades policiais, disponibilizando todas as imagens das câmeras de segurança dos arredores, e colaborando com as polícias militar e civil para que os assassinos sejam identificados e punidos com o rigor da lei.



A Prefeitura informa ainda que decretará luto oficial de três dias, pela perda de Maria Eduarda.