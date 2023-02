Projeto Esporte presente - Foto: Divulgação

Publicado 02/02/2023 09:55

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, disponibiliza a partir desta quarta-feira (1º/02) inscrições para a turma de voleibol do projeto Esporte Presente para crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos. As aulas acontecerão na quadra da Arena Flamengo, às terças e quintas-feiras, das 10h às 11h.

Os interessados podem se inscrever presencialmente na sede do projeto na Rua Adelaide Bezerra, nº 186 / subsolo, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h ou por meio do link: https://www.maricaesportepresente.com.br/pre_inscricao_aluno.php. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (21) 3828-0849.

Para fazer a inscrição são necessários os seguintes documentos: uma foto 3×4, cópia da identidade ou certidão de nascimento do aluno, cópia do CPF, comprovante de residência, atestado médico (para portadores de doenças pré-existentes), cópia da documentação dos responsáveis (se for menor que 18 anos) e declaração escolar (menores de 18 anos).