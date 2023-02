Desaparecido Ivan Fonseca dos Santos de 50 anos é morador do bairro de São José do Imbassaí - Foto: Internet

Desaparecido Ivan Fonseca dos Santos de 50 anos é morador do bairro de São José do ImbassaíFoto: Internet

Publicado 08/02/2023 16:52

Maricá - Um homem encontra-se desaparecido e está deixando familiares e amigos aflitos, o registro de ocorrência foi efetuado nesta quarta-feira (8).

Segundo informação da família Ivan Fonseca dos Santos estava se relacionando com uma moradora do MCMV de Inoã e frequentava muito o condomínio.

A família informou que Ivan é morador do bairro de São José do Imbassaí e mora sozinho, ainda segundo a família o último dia que as mensagens chegaram para o WattsApp dele foi dia 03/02