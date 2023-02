Reunião entre o Prefeito Fabiano Horta e o Secretário da Polícia Militar - Foto: Evelen Gouvêa

Reunião entre o Prefeito Fabiano Horta e o Secretário da Polícia Militar Foto: Evelen Gouvêa

Publicado 09/02/2023 19:31

Maricá - O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, recebeu nesta quinta-feira (09/02) o secretário de Estado da Polícia Militar, o coronel Luiz Henrique Marinho Pires, para tratar de novo convênio nas ações de tecnologia, inteligência e segurança da cidade. A cooperação prevê que o município vai disponibilizar o acesso a imagens das câmeras de monitoramento ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e ao Centro de Inteligência do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV). Além dessa integração, foi solicitado o reforço do policiamento nas rodovias estaduais por meio do convênio do Proeis.

Maricá possui um Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) que conta com 233 câmeras de monitoramento, instaladas em mais de 200 pontos para auxiliar nas ações de segurança, sendo 93 delas com tecnologia de Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCRs), que auxiliam na identificação de placas contribuindo para a identificação de veículos clonados. O Ciosp atua de forma integrada com as polícias Civil e Militar e conta com 43 guardas municipais e especializados em inteligência.

“É muito importante o nosso município estar integrado ao sistema de tecnologia do governo do Estado. Esse novo convênio será fundamental para aumentar a segurança da população ao permitir o acesso às câmeras do Ciosp instaladas na cidade e na rodovia. O serviço executado pela Seop já vem dando inúmeros resultados em colaboração com as Polícias, como na identificação de carros com placas clonadas e outros crimes flagrados pelos agentes no monitoramento”, declarou o prefeito Fabiano Horta.

O coronel Luiz Henrique Marinho Pires, que também é comandante geral da Polícia Militar, afirmou que a reunião teve o objetivo de construir novas parcerias. “Esse encontro com o prefeito Fabiano Horta e sua equipe é uma maneira de mantermos diálogo entre as instituições das quais fazemos parte, visando integrar nossas ações e construir novas parcerias em benefício da população de Maricá”, pontuou.

Durante o encontro, que contou com a participação do comandante do 12º BPM (Niterói/Maricá), tenente-coronel Aristheu Lopes, além de policiais militares e servidores da Prefeitura, foi apresentado o sistema municipal com painel que transmite imagens das câmeras de monitoramento instaladas em pontos estratégicos da cidade, como na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) e nas principais vias dos bairros e orlas das praias.

O secretário de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional, Julio Cesar Veras, disse que mantém constante o diálogo com o governo do Estado com o intuito de trazer novos projetos para o município.

“A presença de Polícia Militar no nosso município, juntamente com o comandante do 12º Batalhão, demonstra o quanto Maricá e o Estado estão trabalhando integrados, sobretudo na área de segurança pública. Temos feito diálogos sobre projetos de reforço de efetivo, troca de conhecimento de tecnologia e inteligência, uma integração como um todo em prol da população de Maricá”, disse Veras.