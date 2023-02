Bloco da Terceira Idade - Foto: Clarildo Menezes

Bloco da Terceira IdadeFoto: Clarildo Menezes

Publicado 09/02/2023 19:49 | Atualizado 09/02/2023 19:49

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas para Terceira Idade, realiza no dia 17 de fevereiro o tradicional “Bloco da Terceira Idade”, na Praça Dr. Orlando de Barros Pimentel, a concentração está prevista para acontecer a partir das 15h. A folia contará com marchinhas antigas, sambas-enredo, axé e outros gêneros de sucesso. O Bloco da Terceira Idade abre oficialmente o Carnaval de Maricá há oito anos.

“Carnaval é alegria, magia, união e esse ano estamos voltando com as nossas festividades e comemorando a vida. O carnaval é um período de festas populares realizadas e a Casa do Idoso não poderia ficar de fora dessa. Eu convido a todos para festejar essa data conosco”, disse o secretário de Políticas para Terceira Idade, Tatai.