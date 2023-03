Estação de Vermelinhas - Foto: Adriano Marçal

Estação de Vermelinhas Foto: Adriano Marçal

Publicado 28/02/2023 12:39 | Atualizado 28/02/2023 12:40

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), inaugurou nesta terça-feira (28/02) a quinta estação de bicicletas vermelhinhas de Itaipuaçu, próxima da Rua 70. O bairro já contava com terminais na Praça do Barroco, na Rodoviária de Itaipuaçu e outros dois na orla, próximo da Rua Professor Cardoso de Menezes (antiga Rua 1) e da Avenida Zumbi dos Palmares (antiga Av. 1). Com a ampliação, o sistema passa a contar com 25 estações e 250 vermelhinhas.



“Essa terceira estação que a EPT inaugura somente na Praia de Itaipuaçu, e é a quinta instalada no bairro. Estamos fazendo uma extensão da mobilidade urbana nessa região, que vai dar oportunidade de acesso a mais pessoas utilizarem o serviço de bicicletas”, disse o presidente da EPT, Celso Haddad.



Bicicletas Vermelhinhas



O sistema gratuito de bikes compartilhadas de Maricá – as famosas “Vermelhinhas” – foi inaugurado em março de 2021. Atualmente, conta com 250 bicicletas e 25 estações nos bairros Itaipuaçu, Parque Nanci, Itapeba, Centro, Barra de Maricá, São José do Imbassaí e Guaratiba. A reserva é feita pelo aplicativo “Vermelhinhas EPT”, disponível nas plataformas Android e iOS.



Após cadastro, o usuário poderá retirar a bicicleta na estação de sua preferência. O mesmo acontece no momento da devolução, desde que o tempo de utilização, de uma hora para dias da semana e de duas horas para sábados, domingos e feriados, seja respeitado. Em ambos os casos, uma nova reserva só poderá ser feita após intervalo de 15 minutos.



Para conferir a localização das 25 paradas disponíveis, basta acessar o aplicativo “Vermelhinhas EPT”, disponível para Android e iOS.