VacinaçãoFoto: Divulgação

Publicado 28/02/2023 09:26 | Atualizado 28/02/2023 09:26

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou nesta segunda-feira (27/02), a aplicação do reforço com a vacina bivalente nos grupos prioritários, que oferece proteção contra novas variantes da Covid-19, incluindo a ômicron. A primeira etapa da campanha de vacinação bivalente abrange idosos a partir de 70 anos, pessoas imunossuprimidas (com baixa imunidade) de 12 anos ou mais, moradores e trabalhadores de instituições de longa permanência, além dos indígenas. O reforço atualizado é voltado àqueles com maior risco para desenvolver quadros graves da doença, que tenham recebido, no mínimo, duas doses das vacinas anteriores, sendo a última aplicada há pelo menos quatro meses.

A vacinação de idosos e imunossuprimidos com a bivalente acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, nas Unidades de Saúde da Família (USF) Central e Jardim Atlântico, e, das 9h às 16h, nas USF Chácara de Inoã, São José 2 e Marinelândia. Para receber o reforço, é preciso apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de vacinação e, no caso de imunossuprimidos, um laudo médico que ateste a condição de saúde. As equipes das unidades entrarão em contato para agendar a vacinação dos demais grupos incluídos na primeira fase, além dos idosos acamados.

Dezenas de pessoas compareceram à USF Central no primeiro dia de aplicação da vacina bivalente. Kátia Mendes, de 71 anos, foi à unidade pela manhã para se vacinar e ressaltou a importância desse ato para fortalecer a proteção contra a Covid-19.

“Fiz questão de comparecer à vacinação bivalente no primeiro dia, porque eu confio muito nas vacinas e na ciência. Os cientistas estudam muito para criar algo que nos traga segurança, então peço que todos tenham consciência e se vacinem, pois é através da imunização que continuaremos nos protegendo das doenças”, afirmou.

Maria Helena Berardo, de 71 anos, garantiu que o processo de vacinação ocorreu da melhor forma e que realizará seus compromissos do cotidiano com mais segurança após o reforço.

“Achei a vacinação muito organizada, localizada em um local fresco, onde podemos aguardar tranquilamente. Com esse reforço, me sinto mais segura e protegida para fazer as minhas atividades do dia a dia, como fazer compras, andar pela cidade, além de pretender voltar a fazer caminhadas”, acrescentou.

Confira as situações características de imunossupressão

Os imunossuprimidos com 12 anos ou mais integram um dos públicos prioritários na campanha de vacinação bivalente. São consideradas imunossuprimidas as pessoas que se enquadram em uma ou mais das seguintes condições: transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea; vivendo com HIV; que tenham doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticoides; em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão; aqueles com erros inatos da imunidade (imunodeficiências primárias); com doença renal crônica em hemodiálise; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses; além daqueles com neoplasias hematológicas.

Endereços dos polos de vacinação contra a Covid-19

Crianças de seis meses a 11 anos

Segundas-feiras: USF Barroco – Rua Getúlio Vargas (antiga Rua 2), lote 13, quadra 4, casa 2, Itaipuaçu. (9h às 16h)

Terças-feiras: USF Inoã 2 – Rodovia Amaral Peixoto, km 14, s/nº, (ao lado do DPO). (9h às 18h)

Quartas-feiras: USF Elenir Umbelino de Mello – Rua Ary Spíndola, quadra A, lote 352, Flamengo. (9h às 16h)

Quintas-feiras: USF Bambuí – Av. do Contorno, s/n. (9h às 16h)

População com 12 anos ou mais (incluindo reforço com a bivalente para idosos e imunossuprimidos)

Segunda a sexta-feira

– USF Central: Rua Clímaco Pereira, nº 241, Centro. (9h às 18h)

– USF Jardim Atlântico: Rua 36, lote 01, quadra 206, Itaipuaçu. (9h às 18h)

– USF Marinelândia: Rua 09, quadra 15, Cordeirinho. (9h às 16h)

– USF Chácara de Inoã: Rodovia Amaral Peixoto, km 16, ao lado do Polo Mania, Inoã. (9h às 16h)

– USF São José 2: Estrada da Cachoeira, s/n, São José do Imbassaí. (9h às 16h)

Aplicação da bivalente em pessoas que vivem em instituições de longa permanência, seus trabalhadores, indígenas e idosos acamados

– As equipes das unidades entrarão em contato para realizar o agendamento