Caminhão do PeixeFoto: Divulgação

Publicado 25/02/2023 20:00 | Atualizado 25/02/2023 20:52

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, informa que o Caminhão do Peixe vai percorrer cinco bairros da cidade entre segunda-feira (27/02) e sexta-feira (03/03). A primeira ação será na Praça do Manu Manuela, na segunda, das 8h às 14h. A iniciativa oferece diversos tipos de pescado, como tilápia e corvina, com desconto de até 40% para a população. Os peixes são adquiridos de produtores locais, contribuindo para fomentar a economia do município.

Na terça-feira (28/02), será a vez da Praça do Caxito receber o caminhão frigorífico. Na quarta (1°/03), acontece na Praça do Caju, na quinta (02/03) o projeto estará no DPO do Barroco, em Itaipuaçu e, por fim, na sexta-feira (03/03) o caminhão estará no bairro do Flamengo.

Calendário do Caminhão do Peixe:

Segunda-feira (27/02) – Praça do Manu Manuela (São José do Imbassaí)

Terça-feira (28/02) – Praça do Caxito (Caxito)

Quarta-feira (01/03) – Praça do Caju (Caju)

Quinta-feira (02/03) – DPO do Barroco (Itaipuaçu)

Sexta-feira (03/03) – Flamengo