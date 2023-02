Espaço Gourmet - Foto: Divulgação

Publicado 22/02/2023 13:46

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Promoção e Projetos Especiais, informa que devido aos danos causados pelas últimas chuvas, a programação do palco flutuante e o funcionamento da área gourmet do circuito Sol & Samba, em Araçatiba, foram suspensos de terça a quinta-feira (21 e 23/02). Na sexta-feira (24/02) voltará a funcionar normalmente, a partir das 16h. O espaço gourmet Sol & Samba ficará montado na Orla de Araçatiba até 30 de abril com opções diversas para saborear tanto as delícias gastronômicas quanto as opções cervejeiras de Maricá.