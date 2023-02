Bloco da Gabriela - Foto: Anselmo Mourão

Bloco da GabrielaFoto: Anselmo Mourão

Publicado 21/02/2023 13:52 | Atualizado 21/02/2023 13:52

Maricá - O quarto dia do MariCarnaval 2023, na segunda-feira (20/02), teve muita alegria e diversão em diversos pontos da cidade com apresentações de shows e passagens de blocos carnavalescos. Em Ponta Negra, uma multidão se reuniu para o show do Monobloco. Após abertura com o sambista Baby do Cavaco, a banda subiu ao palco com um repertório que ia do samba ao pop nacional. A batucada dos ritmistas do grupo levantou a plateia, que pulava e cantava sem parar. O grupo, criado no ano 2000 pelos integrantes da banda carioca Pedro Luís & A Parede, começou como uma oficina de percussão, e só mais tarde virou também um bloco de Carnaval.

A programação foi intensa e democrática em Ponta Negra. Um dos blocos mais animados foi o "Se Não Lembro Não Fiz", que circulou da praia em direção à margem do canal. No lado oposto, o baile infantil animou os pequenos com diversos personagens vivos. Ainda na segunda (20/02), a principal avenida do Centro da cidade recebeu o tradicional Bloco da Gabriela, que comemorou seus 48 anos de criação junto com os foliões na passagem pela Rua Domício da Gama. Os trios elétricos começaram a conduzir o grupo por volta das 17h30, com show da cantora Flávia Bittencourt e sua banda.

Morador de Inoã, Douglas Ferreira Crivella disse que o bloco fez muita falta em sua ausência, forçada pela pandemia da Covid-19. "Agora a gente curte sem medo, e o bom do Gabriela é que não tem discriminação de nada, só curtição, e eu venho desde criança. Aliás, o todo o Carnaval de Maricá está de parabéns, bom demais!", exaltou o folião de 30 anos.

Muitas crianças participaram do desfile do bloco. Uma delas era o pequeno Luiz Heitor, de apenas 1 ano e oito meses, que estava nos ombros da mãe, a técnica de enfermagem Edilaine Fernandes, de 27 anos. "É bom pra ele entrar no clima já, e aqui não tem confusão e é super divertido. O carnaval daqui está muito bom", constatou a moradora de Santa Paula.

A folia foi acompanhada de perto pelo secretário de Turismo de Maricá, Robson Dutra. Segundo ele, o sucesso deste se deve a adoção dos novos circuitos para passagem dos blocos. "Implantamos esses novos circuitos em Itaipuaçu, no Centro e Ponta Negra, e ocupamos também outros espaços com os bailes infantis. Além da organização do espaço para quem veio brincar, nós avaliamos que o impacto no trânsito e na mobilidade da cidade foi bem menor que nos outros anos. Era uma ideia que tínhamos há bastante tempo e conseguimos implementar com sucesso. Só estamos ouvindo elogios de moradores e turistas", garantiu ele.



Neste ano, a festa conta, ao todo, com 99 shows espalhados em 20 pontos da cidade, como Centro, Araçatiba, Inoã, Jacaroá, Ponta Negra, Itaipuaçu, Jaconé, Santa Paula, São José do Imbassaí, Parque Nanci, Bambuí, Cordeirinho, Divinéia, entre outros.

Confira a programação desta terça-feira (21/02)

Blocos:

10h às 12h - B.C. QUEM AMA CUIDA - Av. Benvindo Taques Horta esquina com Av. Zumbi dos Palmares - Circuito Claudinho Guimarães (Itaipuaçu)

12h30 às 14h30 - B.C. FLASKINA - Av. Benvindo Taques Horta esquina com Av. Zumbi dos Palmares - Circuito Claudinho Guimarães (Itaipuaçu)

13h às 15h - B.C. CHUPA MAS NÃO BABA - Estrada de Cassorotiba, Setor A - Rua P, 06 (Santa Paula)

13h às 18h - B.C. É NESSE QUE EU VOU - Av. Braulino Venancio da Costa, 220 (Bambuí)

14h às 16h - B.C. RESSAKA'S - Av. Benvindo Taques Horta esquina com Av. Beira Mar (Rua em frente ao Condomínio Atlântico) - Circuito Claudinho Guimarães (Itaipuaçu)

14h às 16h - B.C. RATOS DE PRAIA - Orla da Barra com Rua José Frejat (Barra)

14h às 17h - B.C. DA CORUJA - Av. Benvindo Taques Horta, entre a Rua Allan Bueno G. de Sá e a Rua 104 - Circuito Pepe Manero - (Itaipuaçu)

15h às 17h - B.C. A DIVA - Av. Benvindo Taques Horta esquina com Av. Zumbi dos Palmares - Circuito Claudinho Guimarães (Itaipuaçu)

15h às 18h - B.C. VAI, VOMITA E VOLTA - Rua Abreu Sodré, 234 - Lote 04 - Circuito Adelia B. Marins (Centro)

15h às 19h - B.C. DO FLAMENGO - Praça Gilmar dos Santos Trindade (São José do Imbassaí)

15h às 20h - B.C. EU NÃO ME KHALO - Praça Orlando de Barros Pimentel (Centro)

16h30 às 17h30 - B.C. 100% PIRANHA - Rua Artuzindo Rangel, esquina com a Rua Capitão Caetano - Circuito Manhoso (Ponta Negra)

Programação de Shows:

Jaconé - Monique Vidal (21h)

Ponta Negra - Flávia Bittencourt (19h30) e Tatiana França (22h)

Cordeirinho - Nosso Bloco (19h30) e Rickson Maioli (21h)

Bambuí - Raquel Fonseca (21h)

Divinéia - Baby do Cavaco (21h)

Jacaroá - Moniquinha ngelo (21h)

Araçatiba - Douglas Kali (21h)

Centro - Sinfônica Ambulante (20h) e Rafael Caçula (21h)

São José de Imbassaí - Marcos Santos (Orla do Marine, 21h) e Tátudoemcasa (Praça Gilmar dos Santos Trindade, 21h)

Inoã - Jorginho Doug (21h)

Santa Paula - Maurinho (21h)

Itaipuaçu - Sinfônica Ambulante e Bruna Mandz (Ferreirinha, a partir das 17h), Vai e Volta (Recanto, 21h), Banda 10 (Praça dos Gaviões, 21h) e Boguinha do Cavaco (Rua 83, 21h)

Link com fotos:

Bloco da Gabriela - Fotos: Anselmo Mourão - https://flic.kr/s/aHBqjAt1mU

Show do Monobloco em Ponta Negra - Fotos: Anselmo Mourão - https://flic.kr/s/aHBqjAsUXk

Apresentação do Grupo Baby do cavaco em Ponta Negra - Fotos: Anselmo Mourão - https://flic.kr/s/aHBqjAsV8Q

Carnaval em Ponta Negra - Fotos: Anselmo Mourão - https://flic.kr/s/aHBqjAsUN7