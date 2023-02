Mistura Girll - Foto: Divulgação

Publicado 18/02/2023 18:58 | Atualizado 18/02/2023 19:19

Maricá - Após o vendaval de ontem e as fortes chuvas que geraram o caos que se instalou na cidade, um tradicional restaurante do município segue sem luz desde ontem (17).

Segundo relatos do dono do estabelecimento, o prejuízo já é de mais de R$ 50 mil reais, o que normalmente se fatura no sábado de carnaval, durante o dia e a noite.

São dezenas de quilos de pescado, carnes e outros produtos que dependem de refrigeração para o consumo que estão estragando por falta da energia elétrica, desde ontem, bebidas como chopes e refrigerantes que dependem de refrigeração também estão ficando impróprios para consumo, além de mais de 100 litros de sorvete que já derreteram, são quase 24 horas sem luz.

Somente na parte da manhã e hora do almoço de hoje (18) o estabelecimento recebeu mais de 500 clientes que não puderam ser atendidos devido a situação de falta de energia, a distribuidora ENEL não deu nenhum retorno ao comerciante que entrou em contato com a nossa redação. As ligações nem completam e é impossível falar com a Enel, segundo do empresário.

O descaso da Enel é generalizado, e o que mais revolta segundo os funcionários do restaurante é a falta de retorno, estão todos lá, desde ontem, nos seus turnos e tentando trabalhar, sem nenhum tipo de retorno da concessionária de energia elétrica.