Sete criminosos presos pela PMFoto: João Patrício

Publicado 16/02/2023 17:12 | Atualizado 16/02/2023 17:13

Maricá - Sete crimimosos (entre eles uma mulher) de uma quadrilha de dez elementos, foram presos por Policiais Militares em Cabo Frio hoje (16) e três integrantes do bando fugiram e foram presos por Policiais Militares do PROEIS no bairro de Inoã na tarde de hoje.

A quadrilha praticou diversos crimes na cidade de Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Os meliantes praticaram várias modalidades de crimes como golpe do pix, assalto a residências e roubo de cargas e de jóias. O líder da quadrilha vulgo "Mais Alto" também foi preso.

Foi uma operação em conjunto entre a Polícia Federal, o 25º Batalhão de Polícia Militar que entrou em contato com o 12º BPM em Niterói, que fez contato com o SEOP de Maricá então começou a busca pelos crimimosos que através das câmeras de vigilância da foram localizados em um Fiat Argo prata, no bairro de Inoã.

Com eles uma máquina de cartão foi apreendida com vários celulares roubados e R$ 500 reais em espécie.

Os três crimimosos foram levados para a 82ª DP, onde o caso está sendo registrado, e os três já irão para a Superintendência da Polícia Federal.