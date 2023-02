Fachada da escola - Foto: Divulgação

Fachada da escolaFoto: Divulgação

Publicado 16/02/2023 09:07 | Atualizado 16/02/2023 09:07

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, abriu 100 vagas para o curso preparatório do Programa Pré-Militar Apolônio de Carvalho aos interessados em ingressar na Escola de Aprendizes de Marinheiros. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de fevereiro por meio do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4ztwjuIfG2FGxbU4M4kjsUh1U0ufs_U7GOMKYoHipmJNCuA/viewform.

“O Pré-militar é mais uma política pública que oferecemos gratuitamente à população, em especial aos que desejam seguir a carreira. Temos um corpo técnico qualificado e que dará todo o suporte necessário para conseguirmos bons resultados no concurso da Marinha”, afirmou a secretária de Educação, Adriana Costa.

As aulas, que serão ao vivo e online, acontecem de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 21h, no período entre 1º de março e 1º de abril. Para assistir ao conteúdo, os interessados devem acessar o aplicativo Gotomeeting ou entrar no YouTube pelo link (youtube.com/@pre-militarapoloniodecarva5354) para visualizar o material que vai ficar disponível no canal.

“O Pré-Maricá Apolônio de Carvalho começou no ano passado com a ideia de mostrar as Forças Armadas para a nossa juventude. É uma outra rotina, outra disciplina pra gente conseguir ter um bom resultado. É um desafio para todos nós, uma experiência diferente e fantástica, inclusive para mim”, disse o coordenador executivo do preparatório, William Campos.

O concurso da Escola de Aprendizes-Marinheiros (EAM) oferece 671 vagas, com 623 destinadas ao público masculino e 48 ao público feminino. O período de inscrição aconteceu entre os dias 30 de janeiro e 14 de fevereiro. A prova escrita, que será aplicada no dia 2 de abril, contará com 50 questões de conhecimentos gerais das disciplinas de Matemática, Português, Ciências (Física e Química) e Inglês.

Durante o curso de formação, o aprendiz receberá uma remuneração de acordo com sua graduação, no valor de R$ 1.303,90, sendo, R$ 1.105,00 correspondente ao soldo militar, R$ 143,65 referente ao adicional militar e R$ 55,25 proporcional ao adicional de compensação por disponibilidade militar, como previsto na legislação em vigor.