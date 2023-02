Curso de Informática de graça em Maricá - Foto: Divulgação

Curso de Informática de graça em MaricáFoto: Divulgação

Publicado 15/02/2023 09:20 | Atualizado 15/02/2023 09:21

Maricá - A Prefeitura de Maricá abre, nesta quarta-feira (15/02), 360 vagas para cursos gratuitos de informática em iniciativa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM). Serão oferecidas 10 qualificações nos polos do programa Espaço Nave – Ambiente Digital em Inoã, Itapeba, Ponta Negra e Itaipuaçu. As vagas são para Windows Básico, Programa em Linguagem Python, Word Básico, Excel Básico, Excel Avançado, Power Point básico, Digitação, Turma para Terceira Idade, Uso do Smartphone e Uso das Mídias Sociais.



As inscrições devem ser feitas de forma presencial, nas respectivas unidades. Cada polo tem a oferta de 90 vagas, sendo 15 por oficina. O objetivo é democratizar o acesso à internet e ofertar aos maricaenses capacitações que possam auxiliar na empregabilidade. “O programa traz à população de Maricá oportunidades de aprendizado que podem não só agregar o currículo, mas facilitar o dia a dia”, destaca o presidente do ICTIM, Celso Pansera.



Nos polos, os computadores também podem ser utilizados para trabalhos, pesquisas, impressão de documentos e demais serviços de internet. O acesso pode ser feito por até duas horas, mediante cadastramento prévio. Não é permitido o acesso a sites de conteúdos inadequados, jogos online, dentre outros. Mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail ambientedigital@idsmarica.com.br.

Endereços das unidades:

Ponta Negra – Rua do Canal, quadra 02, lote 05

Itapeba – Rua Manoel da Costa Marins, 1787, lote 04, lojas 01 e 02

Inoã – Rua Osvaldino de Almeida, 0, lote 02, quadra 11

Itaipuaçu – Rua Professor Cardoso de Meneses, lote 30, quadra 02