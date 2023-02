Prefeitura de Maricá distribui kits escolares na rede municipal - Foto: Evelen Gouvêa

Prefeitura de Maricá distribui kits escolares na rede municipalFoto: Evelen Gouvêa

Publicado 13/02/2023 16:15 | Atualizado 13/02/2023 16:16

Maricá - A Prefeitura de Maricá continua nesta segunda-feira (13/02) com a distribuição dos kits escolares para professores e alunos da rede municipal de ensino. No Centro Educação Infantil Municipal (CEIM) Sidnéia da Silva Costa, no Boqueirão, a primeira dama Rosana Horta entregou os materiais aos alunos do Maternal 1 (crianças de 2 e 3 anos) e aos profissionais que trabalham na unidade (27 professores, 14 oficineiros e dois mediadores). Ao todo, 304 alunos do Berçário (a partir de 4 meses) até o Pré-2 (5 anos) receberam os kits com mochilas, agendas, cadernos, lápis (cor e grafite), borracha, garrafa, estojo e uniforme escolar. Já os profissionais de ensino receberam bolsas, cadernos, agendas, canetas, pilotos, lápis, borracha, estojo, apagador e apontador.

Pela manhã, Rosana Horta visitou as instalações da unidade, como o berçário – espaço refrigerado com berços, fraldário e brinquedos –, conversou com professores e os pais das crianças. A primeira dama falou sobre o reinício das aulas e a segurança para pais e responsáveis de terem um local adequado para deixarem seus filhos enquanto trabalham.

“Tenho visto pelas redes sociais as mães elogiando os kits e vim conhecer de perto esse material. As mães precisam desse momento porque sabem que vão poder trabalhar e deixar seus filhos aqui sendo bem cuidados. Estou muito feliz em entregar esse kit para vocês, professores. Saber que essas mães podem confiar em vocês e trabalharem tranquilas”, afirmou, emocionada, a primeira dama.

Representando os profissionais de ensino da unidade, a diretora Patrícia Rosa do Nascimento Ornelas destacou o apoio recebido para desenvolver o trabalho à frente da escola.

“Essa parceria da Secretaria de Educação, sua (primeira dama) e dos pais é muito importante para nós, professores. Ver o sorriso dos funcionários em receber esses kits é muito gratificante. A gente que é educador carrega na alma esse carinho pelas crianças”, disse a diretora.

Pais elogiam kits escolares

Moradora do Boqueirão, Caroline Monteiro de Jesus, de 27 anos, estava com a filha Sophia Angelo Monteiro, de 2 anos, que ficou muito feliz com o estojo de massinhas. “É o primeiro ano dela na escola e estava muito ansiosa para vir, conhecer o lugar. Agora com esse kit ficou bem melhor. É bem completo com caderno, lápis, borracha, massinha que ela adora. Veio tudo (risos). Não preciso trazer mais nada”, afirmou Caroline.

Marco Antônio Fonseca, de 62 anos, mora em Araçatiba e foi buscar o material escolar com o filho Marco Pedro Nunes Abreu Fonseca, 2 anos. “Muito bom esse kit escolar com mochila e uniforme. Além disso, os professores são muito atenciosos”, declarou.