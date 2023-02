Washington Quaquá, Deputado Federal - Foto: Arquivo MAIS

Washington Quaquá, Deputado FederalFoto: Arquivo MAIS

Publicado 12/02/2023 15:20 | Atualizado 12/02/2023 15:31

Maricá - Washington Quaquá, Ex-Prefeito de Maricá por dois mandatos consecutivos e atual Deputado Federal pelo estado do Rio de Janeiro tem lutado pela defesa do samba brasileiro que tem sua maior expressão no carnaval, através da criação de uma frente Parlamentar que vai valorizar o carnaval nacional, que gera tantos empregos diretos e indiretos, e divulga o Brasil para o mundo, tradicionalmente durante décadas.

A proposta do Deputado é colocar o samba na agenda oficial do poder legislativo com a frente parlamentar.

Quaquá precisará reunir 198 assinaturas para consolidar o projeto através da Sapucaí.

Em seu camarote Favela, que já brilha a alguns anos na Sapucaí, diversos parlamentares já confirmaram presença, até agora são mais de cem confirmações o que deverá ajudar a credibilizar a proposta.