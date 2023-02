Maricá SESC Verão - Foto: divulgação

Maricá SESC VerãoFoto: divulgação

Publicado 10/02/2023 13:46 | Atualizado 10/02/2023 13:46

Maricá - A população de Maricá vai poder aproveitar gratuitamente neste fim de semana (11 e 12/02), a partir de 15h, na Orla do Parque Nanci, o projeto Sesc Verão, que inclui shows, como Sinfônica Ambulante, intervenções culturais, torneios de diferentes modalidades esportivas, oficinas, exposições, ponto de leitura, orientações de saúde, espetáculo e atividades de lazer. A ação é realizada em parceria com a Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, pelo Sesc e com Sindcomércio.

Sesc Verão integra o Circuito Sol & Samba, que acontece até o dia 12 de fevereiro, promovendo os pontos turísticos da cidade, uma iniciativa que envolve a Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá) e as Secretarias de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer; Terceira Idade, Promoções e Projetos Especiais, Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher, Agricultura, Pecuária e Pesca, além da Coordenadoria de Pesca.

De acordo com o secretário de Esporte e Lazer, Filipe Bittencourt, a parceria possibilita que a população possa participar de uma série de eventos esportivos e culturais, em um só lugar. "Será um final de semana com muitas atrações para as famílias aproveitarem, desde oficinas esportivas até shows musicais. Ótima oportunidade para ocuparmos os espaços ao ar livre que Maricá oferece”, destaca.

Confira a programação

Programação Esportiva

11/02 – Túlio Maravilha (futebol) – 16h

12/02 – Beach Soccer – Jogo das Estrelas – 17h

Atividades e Oficinas

11 e 12/02 – das 15h às 19h:

Área kids, brinquedos infláveis, brincadeiras e recreação esportiva (beach soccer, slackline, peteca, futmesa, beach volley, canoa havaiana, beach tennis, altinha, futevôlei e frescobol); Espaço Zen: massoterapia; mesa clínica de orientação em saúde; Ponto de leitura; mediação literária Kubata Bantu; Orientação em saúde bucal; Eco Exposição: animais marinhos; Oficina de Furoshiki; vivência ambiental: lugar de lixo é na lixeira; oficina de turbante; oficinas livre intergeracionais; exposição: todos os verões que vivi.

Espetáculos

11/02 – O mirabolante homem Bola – 18h

11/02 – Rock DaKombi – 19h

12/02 – Sinfônica Ambulante – 19h