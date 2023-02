Aventuras no gelo em Maricá - Foto: Leonardo Fonseca

Aventuras no gelo em MaricáFoto: Leonardo Fonseca

Publicado 10/02/2023 09:32 | Atualizado 10/02/2023 09:33

Maricá - A programação mais congelante de Maricá começou nesta quinta-feira (09/02), em Araçatiba. O Aventuras no Gelo, que acontece até 23/02, teve 7,5 mil inscritos para a patinação, esgotando as vagas, mas o público pode aproveitar o espaço de fliperama, a praça de alimentação e as arquibancadas de 12h às 22h. Já no sábado e domingo (11 e 12/02), o evento terá as apresentações dos espetáculos "Princesas Encantadas no Gelo” (infantil), às 17h, e “Clássicos de Hollywood” (adulto), às 20h. O evento é realizado pela Prefeitura de Maricá, por meio da Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá).

Principalmente as crianças estavam na expectativa para o dia da brincadeira no gelo chegar, como foi o caso do Enzo, de 10 anos, que esteve na abertura do evento com o pai Elvis Petrucci. Os moradores de São José de Imbassaí, que costumam praticar com o tradicional patins com rodas, participaram do primeiro grupo na pista.

“Gostaria de parabenizar a Prefeitura porque o evento está muito bacana, proporcionando essa atividade para as crianças de forma gratuita. Fiz uma surpresa para o garotão e só falei para ele quando garanti a entrada. Ele nem dormiu direito pensando logo em vir patinar no gelo”, comentou o pai coruja.

A pequena Ana Beatriz Soares, de 10 anos, depois que ganhou confiança na pista de patinação, mostrou habilidade e aproveitou cada minuto. “Eu achei muito divertido e torço para que tenha mais eventos como esse aqui em Maricá. Foi a primeira vez que patinei no gelo”, contou animada. Sua mãe, Viviane Soares contou que a pequena costuma patinar com supervisão para evitar acidentes, já que gosta de aventuras. “Ela está se saindo muito bem, apesar do medo que eu estava. As crianças estão se divertindo, achei uma iniciativa maravilhosa”, completou a moradora de Itaipuaçu.

Avaliando o evento com nota 10, a estudante Carolina Nunes, de 17 anos, brincou que estava ansiosa e com medo de cair, antes da sua vez. Após a participação, completou: “Foi muito divertido! É realmente mais difícil do que parece, mas a gente vai pegando o jeito e melhorando depois”, destacou a maricaense.

Gelo, fliperama e praça de alimentação

Com expectativa de receber até 15 mil pessoas nos 15 dias do evento, o espaço tem entrada gratuita e conta com uma estrutura de 1200m², que inclui pista de patinação no gelo com arquibancada, fliperama e praça de alimentação. O Aventuras no Gelo conta com ambulância e uma equipe de socorristas que está de prontidão para qualquer urgência durante o evento.

Remanejamento de datas

Todos os inscritos para patinar nas datas de sábado (04/02) até quarta-feira (08/02) estão sendo remanejados para as datas a partir de 19/02.

- Inscritos no dia 04/02 vão patinar dia 19/02;

- Inscritos no dia 05/02 vão patinar dia 20/02;

- Inscritos no dia 06/02 vão patinar dia 21/02;

- Inscritos no dia 07/02 vão patinar dia 22/02;

- Inscritos no dia 08/02 vão patinar dia 23/02.

Como chegar

Para quem for de carro, o evento conta com o estacionamento ao lado, entre o Aeroporto de Maricá e o Fórum. Já para quem preferir ir de transporte público, a linha E11 do Vermelhinho - Araçatiba (via Fórum), passará na esquina do Fórum de Maricá. A EPT (Empresa Pública de Transportes) vai ampliar o horário e a frota da linha no período das 18h às 0h15, disponibilizando ônibus a cada 25 minutos.