Samba das AntigasFoto: Divulgação

Publicado 10/02/2023 17:03

Maricá - O “Samba das Antigas” chega como tema da primeira edição de 2023 do já tradicional Pedacinho do Céu, de 10 a 12/02, a partir das 17h, em um palco flutuante na Orla de Araçatiba. O festival, que reúne boa música e a melhor vista do pôr do sol de Maricá, espera receber cerca de 10 mil pessoas nos três dias para apreciar música, gastronomia, feira de artesanato e curtir o espaço kids com a família. O evento é realizado pela Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá) e pelas secretarias de Promoção e Projetos Especiais e Turismo.

O presidente da Codemar, Hamilton Lacerda, destacou o sucesso do evento, que neste ano contará com mais edições. “O Pedacinho do Céu já se consolidou como um grande motor de atração para turistas na cidade, resultado do investimento que a Codemar faz neste promissor setor. É um orgulho dirigir a empresa que criou um dos festivais mais celebrados da cidade. É uma programação que sempre recebe muitos elogios e, aliada ao verão e às vésperas do Carnaval, promete fazer mais sucesso”, comentou o presidente da Codemar, Hamilton Lacerda.

Para o secretário de Promoção e Projetos Especiais, José Alexandre Almeida, abordar o tema “Sambas das Antigas” para essa edição especial é uma novidade que atrai público. “O projeto vai integrar um espaço gourmet amplo e moderno, tudo em containers e com conforto. Serão 12 restaurantes e quatro cervejarias, o que vai agregar às festividades do Carnaval, com bastante samba das antigas, recreação infantil, artesanato e diversão”, destaca Almeida.

O grupo de chorinho Projeto Pedacinho do Céu abre o festival nos três dias e o público vai conferir sete bandas e artistas solos se apresentando no palco flutuante na lagoa. O evento está integrado ao Circuito Sol & Samba de 2023, com mais de 11 atrações até o dia 12/02, e vai oferecer opções de gastronomia, artesanato e espaço kids.

“O projeto reforça o calendário de eventos de Maricá e é de extrema importância para a nossa cidade já que movimenta o fluxo turístico e promove o desenvolvimento econômico local. O pôr do sol de Araçatiba é considerado um dos mais lindos do país, aliado à edição especial, torna-se um ótimo programa para desfrutar com amigos e família", completou o secretário de Turismo Robson Dutra.

Novo local: Orla de Araçatiba

Os shows continuam acontecendo na Orla de Araçatiba, mas, dessa vez, próximo da Praça Tiradentes, onde foi realizado o Natal Iluminado de Maricá, diferentemente das edições anteriores que foram no Deck Pôr do Sol. Essa mudança chegou para integrar novas atrações ao festival, além de ter mais espaço para acomodar o público.

Corrente de solidariedade

O município de Maricá continua na corrente de solidariedade pelas vítimas do temporal que assolou a cidade e municípios vizinhos no fim da tarde e noite de terça-feira (07/02). O festival Pedacinho do Céu também terá um posto de arrecadação de donativos como itens de higiene pessoal e materiais de limpeza para as pessoas desabrigadas na cidade. As doações poderão ser entregues em stand, durante o evento, entre os dias 10 a 12/02.

Segundo a Prefeitura de Maricá, 51 pessoas ficaram desalojadas no Centro Educacional de Maricá Joana Benedicta Rangel, no Centro, recebendo atendimento psicológico, de assistência social e, caso necessário, de saúde.

Formas de chegar no Pedacinho do Céu

Aqueles que utilizarem veículos próprios poderão estacionar, das 18h às 23h, no Aeroporto de Maricá, localizado na Rua Jovino Duarte de Oliveira, nº 362. As vagas mais próximas ao local do evento serão destinadas especialmente a pessoas com deficiência (PcDs).

Já para quem preferir ir de transporte público, a linha E11 do Vermelhinho - Araçatiba (via Fórum), passará na entrada do evento. A Empresa Pública de Transportes (EPT) vai ampliar o horário e a frota da linha no período das 18h às 0h15, disponibilizando ônibus a cada 25 minutos.

Alterações no trânsito

Para dar fluidez ao trânsito do entorno da Orla de Araçatiba, a Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran) vai realizar o fechamento da Rua Álvares de Castro, na altura da Rua Jovino Duarte de Oliveira, a partir das 17h. Orientadores estarão nos pontos de bloqueio que serão montados para orientar motoristas e pedestres.

Os motoristas que seguirem em direção à Barra de Maricá devem obedecer a sinalização. O fluxo de veículos será direcionado para a Avenida Prefeito Odenir Francisco da Costa, onde estão localizadas as estátuas dos imortais.