Previsão do tempo em Maricá - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 10/02/2023 16:53 | Atualizado 10/02/2023 16:53

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, informa que há possibilidade de pancadas de chuva moderada a forte, com raios e rajadas de vento, nas próximas horas desta sexta-feira (10/02). As equipes da Defesa Civil permanecem de prontidão 24 horas no centro operacional e podem ser acionadas pelos telefones 199, 2637-1999 ou pelo WhatsApp (21) 97000-5782.