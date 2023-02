Enel deixa cnsumidor as de 48 horas sem luz - Foto: enviada peço consumidor lesado

Enel deixa cnsumidor as de 48 horas sem luzFoto: enviada peço consumidor lesado

Publicado 12/02/2023 12:16 | Atualizado 12/02/2023 12:24

Maricá - A ENEL concessionária de energia elétrica, deixa pela 2ª vez um restaurante no centro do município sem luz, por mais de 48 horas. A loja está em dia com as suas contas e a empresa ignorou os pedidos de socorro protocolados à distribuidora.

Foram várias ligações e vários números de protocolos, alguns números dos protocolos descritos abaixo:

243557145

243630799

243663708

243688037

O estabelecimento, segundo o cliente, teve a bomba d'água queimada e o comerciante precisou comprar uma nova para substituir.

O local é um restaurante Italiano e não pode trabalhar na sexta-feira 10 e sábado 11 e além dos prejuízos de não poder atender os clientes, teve seus frezzers e geladeiras descongeladas e vários ingredientes foram perdidos e descartados.

O estabelecimento segue sem energia elétrica e o descaso da Enel já tradicional no município de Maricá.