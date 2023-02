Pimpolhos da Grande Rio nesta segunda na Arena Flamengo - Divulgação

Publicado 12/02/2023 12:23

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, realiza na segunda-feira (13/02) o Baile de Carnaval na quadra da Arena Flamengo. Com início às 17h, a folia contará com shows da Banda Cult e dos Pimpolhos da Grande Rio. O baile, aberto ao público, é fruto de parceria com as secretarias de Turismo, Promoção e Eventos, Esporte e Políticas para a Terceira Idade.

Para o secretário de Cultura, Sady Bianchin, o baile levará alegria para todas as idades. “A Cultura dá um baile! Alegria e festividade são maneiras humanísticas de aproximar a melhor idade das crianças e dos jovens. E contamos com o auxílio luxuoso da cultura popular, as tradicionais marchinhas, que são herança de carnaval lúdico, e o samba, que vem desde cedo da escola para incluir no futuro das novas gerações de pimpolhos”, comentou.

"É o baile da Alegria, pois é assim que vejo a vida mesmo em meio a tantos caos. Eu acredito no ser humano e esse é o baile do amor e do respeito ao próximo. Sempre curti marchinhas e quando era menina ia com meus pais. Realizar esse baile é levar alegria e entretenimento para a população", disse a primeira-dama e madrinha do baile, Rosana Horta.