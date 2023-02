Presa dupla de criminosos em Itaipuaçu - Foto: Carlos Alberto

Publicado 13/02/2023 11:33

Maricá - Policiais Militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) estavam realizando um patrulhamento de rotina na manhã desta segunda-feira (13) no Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu quando se depararam com criminosos.

Vários elementos dispararam contra os policiais e houve confronto.

Dois meliantes foram capturados e levados para a 82ª DP e em.seguida para a Central de Flagrantes em Niterói.

Os criminosos identificados como Thiago Dias, de 20 anos e Fabrício Justino de 25, portavam 1 revólver calibre 38, 1 rádio transmissor e uma quantidade de drogas.