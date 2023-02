Duas peças de picanha que estavam dentro das calças do ladrão - Foto:João Patrício

Publicado 14/02/2023 15:06 | Atualizado 14/02/2023 15:19

Maricá - Um homem foi preso nesta terça-feira (14) por furtar peças de picanha de um supermercado no centro da cidade, ele já vinha cometendo o roubo durante várias semanas, e outros funcionários da loja já estavam desconfiados.



O ladrão trabalhava no açougue do Supermercado que faz parte de uma grande Rede, e já estava sendo monitorado, em função de "sumir" várias peças de carne do setor em que ele trabalhava a algum tempo, segundo informações o criminoso todos os dias levava peças da carne dentro de suas calças, tanto na parte da frente, como na parte de trás, e já teria furtado cerca de 300 kg de picanha até hoje.

O flagrante aconteceu hoje no fim do seu expediente e ele como diariamente, colocou 2 pacotes de picanha dentro das calças, sem saber que estava sendo filmado por câmeras de vigilância. Na hora que ele estava saindo da loja os seguranças o abordaram e as peças das carnes encontradas e foi dado o flagrante.

Policiais Militares foram chamados e o prenderam o levando até a 82° DP no Centro de Maricá, em seguida o elemento que não teve sua identidade revelada, foi levado para a Central de Flagrantes, em Niterói.